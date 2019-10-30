Экс-тренер сборной России Адвокат возглавил "Фейеноорд"

Экс-тренер "Зенита"и сборной России Дик Адвокат стал исполняющим обязанности "Фейеноорда". Об этом сообщает AD.nl.



По данным источника, специалист будет возглавлять клуб до конца нынешнего сезона.



На этом посту он сменит Япа Стама, который покинул клуб после неудачного старта.



После 11 туров команда занимает 11 место в турнирной таблице Эредивизии, имея в активе 14 очков.



Адвокат уже работал в качестве и.о. главного тренера в АЗ и "Сандерленде".

А еще: Экс-тренер сборной России может возглавить "Фейеноорд"| http://soccernews.ru