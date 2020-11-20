Экс-тренер сборной России госпитализирован с подозрением на коронавирус
Бывший наставник сборной России Георгий Ярцев угодил в больницу, сообщает "СЭ".
По информации источника, 72-летний специалист госпитализирован в связи с подозрением на коронавирус.
Спортивный директор "Тамбова", где экс-тренер занимает пост вице-президента, подтвердил появившиеся данные.
"Георгий Александрович в больнице. Предварительный диагноз - пневмония. Надеемся, что побыстрее поправится", - сказал Павел Худяков.
Ярцев возглавлял сборную России с 2003 по 2005 год. Также он известен по работе в "Спартаке", "Динамо", "Роторе" и "Торпедо".
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