Экс-тренер сборной России Игнатев оценил результаты клубов РПЛ в Лиге Чемпионов

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу результатов "Зенита", "Локомотива" и "Краснодара" в Лиге Чемпионов.



Отметим, все три клуба за три тура не смогли ни разу победить своего соперника.



"Стыдно ли за такое выступление? Вообще не стыдно. Мы просто показываем уровень нашего чемпионата, - рассказал Игнатьев "Чемпионату". - Он не высокий, на фоне тех команд, с которыми играли наши клубы, даже низкий. По разным причинам результат может быть положительный или отрицательный, но мы видим закономерность. Мы пытаемся сделать что-то такое, с чем все команды в Лиге чемпионов уже сталкивались. Простые решения, которые демонстрируют наши команды, мы считаем большой заслугой".

Следующие матчи команд в Лиге Чемпионов состоятся 24 и 24 ноября.

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