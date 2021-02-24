Экс-тренер сборной России Игнатьев предложил "Спартаку" неожиданную замену Тедеско

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Экс-тренер сборной России Игнатьев предложил "Спартаку" неожиданную замену Тедеско

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин мог бы возглавить "Спартак".

"Я, честно говоря, даже не представляю, что у Семина на уме и в голове по этому поводу. И, что на уме у руководителей той или иной команды, в частности, "Спартака". Но, с другой стороны, ничего исключать нельзя. Тут ведь надо понимать, что это Семин. Колоритная футбольная фигура. Везде или практически везде он добивался результатов, каких-то титулов. И потом он российский тренер. Я бы прежде всего предложил его, а не иностранца. Еще раз повторю: Семин — фигура безошибочная", - приводит слова Игнатьева Bobsoccer.

Напомним, что нынешний главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать с клубом контракт, который истекает ближайшим летом. 

73-летний Семин является безработным с лета 2020 года после ухода из "Локомотива". Стоит отметить, что в бытность футболистом Семин на протяжении нескольких лет выступал за "Спартак".

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