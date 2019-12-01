Экс-тренер сборной России Игнатьев рассказал, что думает о результатах жеребьевки Евро-2020

Теги россия

Экс-тренер сборной России Игнатьев рассказал, что думает о результатах жеребьевки Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает о результатах жеребьевки Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Сборная России будет играть в группе B вместе с Данией, Бельгией и Финляндией.

"В группе B есть один фаворит - бельгийцы. Пока нам с ними тяжело с точки зрения как игры, так и психологии. Но у нас будет много времени, чтобы подготовиться и успешно противостоять двум другим командам.

С датчанами мы должны играть с преимуществом или на равных. Что касается сборной Финляндии, она заведомо слабее трех остальных команд группы. Хорошо, что два матча проводим дома. Плохо, что с Бельгией встречаемся в первом туре", - сказал Игнатьев.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Встреча пройдет 13 июня 2020 года.

Не пропустите: Глава РФС Дюков назвал задачу сборной России на Евро-2020| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Уфа Уфа 18 22
7 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
8 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
9 Урал Урал 18 21
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
11 Оренбург Оренбург 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов