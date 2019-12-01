Экс-тренер сборной России Игнатьев рассказал, что думает о результатах жеребьевки Евро-2020
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает о результатах жеребьевки Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Сборная России будет играть в группе B вместе с Данией, Бельгией и Финляндией.
"В группе B есть один фаворит - бельгийцы. Пока нам с ними тяжело с точки зрения как игры, так и психологии. Но у нас будет много времени, чтобы подготовиться и успешно противостоять двум другим командам.
С датчанами мы должны играть с преимуществом или на равных. Что касается сборной Финляндии, она заведомо слабее трех остальных команд группы. Хорошо, что два матча проводим дома. Плохо, что с Бельгией встречаемся в первом туре", - сказал Игнатьев.
В матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией. Встреча пройдет 13 июня 2020 года.
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