Экс-тренер сборной России Игнатьев уверен, что Сёмин продолжит тренерскую карьеру
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Юрий Семин после ухода из "Локомотива" продолжит карьеру в другом клубе.
"Будет дальше работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет. Понимаете, футбол - это такая зараза… Некоторые говорят, возраст, надо заканчивать, сесть. Невозможно сесть! Когда всю жизнь отдал футболу, без него уже никуда", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Напомним, с 1 июня пост главного тренера "Локомотива" займет сербский специалист Марко Николич. Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
Не пропустите: Семин: "Уход в "Локомотив" из "Динамо" в 2009 году был поспешным решением"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|16
|Ахмат
|22
|20