Экс-тренер сборной России Игнатьев уверен, что Сёмин продолжит тренерскую карьеру

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Юрий Семин после ухода из "Локомотива" продолжит карьеру в другом клубе.



"Будет дальше работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет. Понимаете, футбол - это такая зараза… Некоторые говорят, возраст, надо заканчивать, сесть. Невозможно сесть! Когда всю жизнь отдал футболу, без него уже никуда", - цитирует Игнатьева "Чемпионат".

Напомним, с 1 июня пост главного тренера "Локомотива" займет сербский специалист Марко Николич. Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

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