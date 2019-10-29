Экс-тренер сборной России может возглавить "Фейеноорд"

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Экс-тренер сборной России может возглавить "Фейеноорд"

Новым главным тренером роттердамского "Фейеноорда" может стать Дик Адвокат, сообщает Dutch Football.

По сведениям издания, руководство голландского клуба предложило Адвокату пост наставника, который освободился после отставки Япа Стама.

После 11 туров "Фейеноорд" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 14 очков.

72-летний Адвокат ранее тренировал такие известные клубы, как ПСВ, "Рейнджерс", "Зенит", ПСВ и "Фенербахче". Также он возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, России, Бельгии и Сербии.

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