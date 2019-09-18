Экс-тренер сборной России может возглавить Камерун

Экс-наставник сборной России Александр Бородюк может возглавить Камерун.

По информации источника, переговоры находятся в продвинутой стадии и подписание соглашения может состояться в скором времени.

Напомним, что в июле с поста тренера сборной Камеруна был уволен Кларенс Зеедорф, из-за плохих результатов на Кубке Африки. Команда не смогла преодолеть стадию 1/8 финала.

Бородюк входил в тренерский штаб сборной России с 2002 по 2012 год, а также был и.о. тренера в 2006 году.

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