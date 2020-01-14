Экс-тренер сборной России оценил шансы Сетьена в "Барселоне"

Бывший главный тренер сборной России по пляжному футболу Николай Писарев поделился мнением о назначении Кике Сетьена на пост наставника "Барселоны".

"У Кике аналитический склад ума. Наверняка, он просчитывал приход в «Барселону» и, надеюсь, он понимает всю специфику этого клуба. Поэтому уверен, что у него получится. Помните, как его "Бетис" в прошлом сезоне много забивал, правда, и пропускал много. Думаю, "Барселоне" понравится такая игра — мелкий и средний пас, доминирование, удержание мяча", - приводят слова Писарева российские СМИ.

В 2005 году Сетьен работал помощником Писарева в сборной России по пляжному футболу.

Напомним, что 61-летний специалист подписал с "Барселоной" контракт до лета 2022 года, сменив на посту главного тренера Эрнесто Вальверде.

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