Экс-тренер сборной России отказал "Фейеноорду"
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий "Утрехт", отказал "Фейеноорду".
Роттердамский клуб хотел заменить 71-летним специалистом по окончании сезона Джованни ван Бронкхорста, но в итоге переговоры зашли в тупик из-за позиции опытного наставника.
"Да, мы встречались и обсуждали возможное сотрудничество, но я решил прекратить переговоры. Для меня огромная честь, что такой большой клуб заинтересован в моих услугах. Но вокруг моего возможного назначения сложилась очень негативная атмосфера, поэтому у меня просто пропало желание браться за эту работу. Негатив не нужен ни мне, ни "Фейеноорду" - цитирует Адвоката De Telegraaf.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|20
|55
|2
|Аякс
|20
|50
|3
|Фейеноорд
|20
|39
|4
|АЗ
|20
|34
|5
|Витесс
|20
|30
|6
|Утрехт
|20
|28
|7
|ВВВ Венло
|20
|26
|8
|Хераклес
|20
|26
|9
|Виллем II
|20
|25
|10
|Зволле
|20
|24
|11
|АДО Ден Хааг
|20
|24
|12
|Фортунна Ситтард
|20
|23
|13
|Херенвен
|20
|22
|14
|Эксельсиор
|20
|22
|15
|Гронинген
|20
|21
|16
|Эммен
|20
|21
|17
|Де Графсхап
|20
|18
|18
|НАК Бреда
|20
|16