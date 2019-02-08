Экс-тренер сборной России отказал "Фейеноорду"

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат, ныне возглавляющий "Утрехт", отказал "Фейеноорду".

Роттердамский клуб хотел заменить 71-летним специалистом по окончании сезона Джованни ван Бронкхорста, но в итоге переговоры зашли в тупик из-за позиции опытного наставника.

"Да, мы встречались и обсуждали возможное сотрудничество, но я решил прекратить переговоры. Для меня огромная честь, что такой большой клуб заинтересован в моих услугах. Но вокруг моего возможного назначения сложилась очень негативная атмосфера, поэтому у меня просто пропало желание браться за эту работу. Негатив не нужен ни мне, ни "Фейеноорду" - цитирует Адвоката De Telegraaf.

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