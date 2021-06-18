Экс-тренер сборной Украины Фоменко ответил на обвинения в продаже места в составе для Зинченко на Евро-2016

Теги украинаалександр зинченкоуфаманчестер сити

Экс-тренер сборной Украины Фоменко ответил на обвинения в продаже места в составе для Зинченко на Евро-2016

Фото твиттер Eurofootball

Бывший наставник сборной Украины Михаил Фоменко отрицает, что ему платили деньги за включение в состав национальной команды полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко во время Евро-2016.

"Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... Это даже нельзя назвать нормальными делами. Как может такое быть? Это дебилизм. Всё, до свидания", - сказал Фоменко.

Журналист Андрей Сенькив утверждает, что тренерский штаб украинской сборной получал по 1 тысяче долларов за каждую игровую минуту Зинченко на Евро-2016.

Деньги якобы платила "Уфа", которая была заинтересована в продаже футболиста в "Манчестер Сити". Чтобы получить рабочую визу в Англии, игроку нужно определенное количество матчей за национальную команду.

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"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016

"Уфа" платила тренерам сборной Украины за участие Зинченко в матчах Евро-2016

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