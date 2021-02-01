Экс-тренер сборной Украины рассказал о несостоявшемся переходе Тайсона в "Челси"

Теги челсишахтер донецктайсонмирон маркевич

Экс-тренер сборной Украины рассказал о несостоявшемся переходе Тайсона в "Челси"

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, что бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон несколько лет назад был близок к переходу в лондонский "Челси".

"Тайсон должен был ехать в "Челси". Его уже хотели покупать, но у него не было матчей за сборную. А в Англии, по-моему, надо, чтобы было пять матчей за сборную. Потому не получилось", - сказал Маркевич в интервью YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

33-летний Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Всего он провел за клуб 290 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 78 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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