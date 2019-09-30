Экс-тренер "Шальке" может возглавить "Спартак"

Бывший наставник "Шальке" Доменико Тедеско претендует на пост главного тренера московского "Спартака".

Как сообщают российские СМИ, кандидатуру 34-летнего специалиста лоббирует генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.

Напомним, что в воскресенье "Спартак" уволил Олега Кононова. Вариант с Тедеско подтверждается и инсайдом журналиста Нобеля Арустамяна.

Немецкий тренер на взрослом уровне работал только с "Эрцгебирге" и "Шальке". "Кобальтовые" отправили его в отставку 15 марта текущего года.

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