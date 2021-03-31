Экс-тренер "Штутгарта" может пополнить штаб Олича в ЦСКА

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Экс-тренер "Штутгарта" может пополнить штаб Олича в ЦСКАФото: Твиттер @CSKA_MOCKBA 
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич продолжает формировать свой штаб. СМИ стало известно имя вероятного второго помощника. По данным "Чемпионата" им может стать Илия Арачич. Издание получило такую информацию от двух источников, владеющих ситуацией.

Ранее хорват был ассистентом главного тренера в "Штутгарте".
Напомним, что еще одним помощником Олича станет Игор Юкич, который присоединиться к "армейцам" в качестве тренера по физподготовке.

ЦСКА, занимает пятое место в текущем сезоне РПЛ, имея в своем активе 40 очков. Отставание от лидирующего питерского "Зенита" составляет 8 баллов.

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