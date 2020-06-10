Экс-тренер "Сосьедада" Монтанье возглавил "Стандард"

Бывший тренер "Реал Сосьедада" Филипп Монтанье возглавил "Стандард". Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба.

По окончании сезона пост главного тренера в команде покинул Мишель Прюдомм. Под его руководством "Стандард" занял 5 место в турнирной таблице.

Монтанье помимо "Реал Сосьедада" возглавлял "Булонь", "Валансьен", "Ренн", "Ноттингем Форест" и "Ланс".

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