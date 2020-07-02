Экс-тренер "Сосьедада": "Сейчас Гризманн похож на пародию на самого себя"

Экс-тренер "Реал Сосьедад" Мартин Ласарте высказался об игре Антуана Гризманна за "Барселону".

"Сначала Гризманн испытывал проблемы с адаптацией, однако к зиме он значительно прибавил. Сейчас Антуан выглядит грустным и подавленным. Разумеется, тренер может вносить изменения всякий раз, когда он этого хочет. Однако, по моему мнению, ситуация в игре с "Атлетико" не помогла Гризманну с психологической точки зрения.

Когда у футболиста не все выходит, то тренер обязан оказать поддержку. Конечно, Антуан также несет ответственность, однако есть окружение, которое не помогает ему преуспеть. Сейчас Гризманн похож на пародию на самого себя. Я вижу его грустным, с опущенной головой, бегающим без особого смысла.

Полагаю, что было бы лучше, если бы он перешел в "Барсу" годом ранее. Такое чувство, что после его решения остаться в "Атлетико" в раздевалке "Барсы" что-то нарушилось", - приводит слова Ласарте Marca.

Отметим, что Гризманн выступал под руководством Ласарте в "Реал Сосьедаде".

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