Экс-тренер "Сосьедада": "Сейчас Гризманн похож на пародию на самого себя"
Экс-тренер "Реал Сосьедад" Мартин Ласарте высказался об игре Антуана Гризманна за "Барселону".
"Сначала Гризманн испытывал проблемы с адаптацией, однако к зиме он значительно прибавил. Сейчас Антуан выглядит грустным и подавленным. Разумеется, тренер может вносить изменения всякий раз, когда он этого хочет. Однако, по моему мнению, ситуация в игре с "Атлетико" не помогла Гризманну с психологической точки зрения.
Когда у футболиста не все выходит, то тренер обязан оказать поддержку. Конечно, Антуан также несет ответственность, однако есть окружение, которое не помогает ему преуспеть. Сейчас Гризманн похож на пародию на самого себя. Я вижу его грустным, с опущенной головой, бегающим без особого смысла.
Полагаю, что было бы лучше, если бы он перешел в "Барсу" годом ранее. Такое чувство, что после его решения остаться в "Атлетико" в раздевалке "Барсы" что-то нарушилось", - приводит слова Ласарте Marca.
Отметим, что Гризманн выступал под руководством Ласарте в "Реал Сосьедаде".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14