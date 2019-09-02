Экс-тренер "Спартака" Гомес возглавил украинский клуб

Бывший тренер "Спартака" Висенте Гомес возглавил донецкий "Олимпик", сообщается на официальном сайте украинского клуба.



Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2022 года.



"Это отличная возможность для меня. Я увидел желание президента клуба пригласить меня, а также его большую любовь к команде. Это меня и подкупило. Я полон энтузиазма помочь клубу преодолеть этот сложный период. Не могу дождаться начала работы и знакомства с футболистами", - сказал Гомес.



"Олимпик" с 1 баллом занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ.

47-летний Гомес ранее входил в тренерский штаб Массимо Карреры в "Спартаке".

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