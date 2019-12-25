Экс-тренер "Спартака" Грозный возглавит карагандинский "Шахтер"

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Экс-тренер "Спартака" Грозный возглавит карагандинский "Шахтер"

Экс-тренер "Спартака" Вячеслав Грозный возглавит карагандинский "Шахтер", передают Vesti.kz.

Ранее специалист работал в "Спартаке", "Тереке" и ряде украинских команд.

В этом сезоне "Шахтер" занял 9 место в чемпионате Казахстана. Прежний тренер команды Николай Костов покинул свой пост в ноябре.

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