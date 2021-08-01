Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить ЦСКА
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что он хотел бы вернуться Россию и возглавить ЦСКА.
"Россия навсегда останется в моем сердце. Я понял, как работает российский футбол – уверен, я бы принес пользу любому топ-клубу РПЛ. Хотел бы возглавить ЦСКА, но предложение пока не поступало. Жду, когда меня пригласят в армейский клуб. Не боюсь хейта со стороны болельщиков красно-белых, я же профессионал своего дела. "Спартак" занимает лишь малую часть в моем сердце. Мой тренерский ориентир – Россия", – приводит слова Рианчо Sport24.
61-летний Рианчо начал работу в "Спартаке" летом 2018 года в должности ассистента главного тренера команды Массимо Карреры. В октябре того же года Рианчо возглавил московский клуб после увольнения Карреры. Впрочем, спустя несколько недель испанец был также отправлен в отставку.
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