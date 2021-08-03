Экс-тренер "Спартака" хочет возглавить "Ростов"

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что он готов возглавить "Ростов", который остался без тренера после отставки Валерия Карпина.

"Я профессионал своего дела и моя профессия — тренировать. "Ростов" — отличная молодая команда, у которой были хорошие времена в Европе. Я слышал от Сезара Наваса и Кристиана Нобоа, что город Ростов очень гостеприимный, а клуб — отличный. "Ростов" — желанная команда для любого тренера, так что я бы с удовольствием его возглавил. Я готов, тем более что я понял нюансы российского футбола и могу помочь команде", — приводит слова Рианчо Sport24.

61-летний Рианчо начал работу в "Спартаке" летом 2018 года в должности ассистента главного тренера команды Массимо Карреры. В октябре того же года Рианчо возглавил московский клуб после увольнения Карреры. Впрочем, спустя несколько недель испанец был также отправлен в отставку.

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