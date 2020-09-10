Экс-тренер "Спартака" Каррера дал напутствия хавбеку Алексею Миранчуку

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Экс-тренер "Спартака" Каррера дал напутствия хавбеку Алексею Миранчуку

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, будучи в прошлом игроком "Аталанты", дал несколько советов хавбеку Алексею Миранчуку, который недавно перешел в команду из Бергамо.

"Бергамо - невероятный город, который нравится всем. Здесь очень комфортно футболистам. Думаю, тебе, Алексей, точно понравится.

Гасперини - отличный тренер. Но придется очень много работать. На тебя там очень рассчитывают, не подведи. Не пуха ни пера. Сейчас так многие будут говорить Алексею", - сказал Каррера в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Напомним, Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива", заключив с итальянским клубом пятилетний контракт.

А еще: Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду| http://soccernews.ru
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