Экс-тренер "Спартака" Каррера подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме

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Экс-тренер "Спартака" Каррера подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме

Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера, который на данный момент является тренером АЕК, подписался на несколько фанатских сайтов московского ЦСКА.

В подписках Карреры в соцсети числятся redblue_fans и cska_history.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России. До этого "красно-белые" имели бестрофейный период длительностью 13 лет. Сейчас тренер работает в греческом АЕКе.

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