Экс-тренер "Спартака" Каррера ярко высказался об Аллегри

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Экс-тренер "Спартака" Каррера ярко высказался об Аллегри

Бывший тренер "Спартака" и "Ювентуса" Массимо Каррера рассказал, что думает о роли Массимилиано Аллегри в итальянской команде.

Специалист отметил, что Аллегри отлично подходит для туринского клуба.

"Не знаю, уйдет ли Аллегри в конце сезона. За последние годы он выиграл много трофеев с "Ювентусом".  Я думаю, не стоит ставить под сомнение его методы работы. Не думаю, что чемпионство в Италии при вылете из Лиги чемпионов будет неудачей. В Италии сложно побеждать.

Массимилиано Аллегри стал главным тренером туринского клуба в 2014 году. В турнирной таблице "Ювентус" занимает лидирующую позицию.

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