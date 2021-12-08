Экс-тренер "Спартака" может возглавить топ-клуб Германии

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Бывший тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско станет новым главным тренером "РБ Лейпциг", сообщают немецкие СМИ.

По информации Sky Sports Germany, Доменико близок к тому, чтобы подписать соглашение с вице-чемпионом немецкой Бундеслиги, которые недавно уволили с этого поста Джесси Марша.

Отсятмечае, что вместе с Тедеско в стан "быков" придут его ассистент Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

На данный момент" "Лепциг" занимает 11-е место в чемпионате Германии.

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