Экс-тренер "Спартака" может возглавить топ-клуб Германии
Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен
Бывший тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско станет новым главным тренером "РБ Лейпциг", сообщают немецкие СМИ.
По информации Sky Sports Germany, Доменико близок к тому, чтобы подписать соглашение с вице-чемпионом немецкой Бундеслиги, которые недавно уволили с этого поста Джесси Марша.
Отсятмечае, что вместе с Тедеско в стан "быков" придут его ассистент Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.
На данный момент" "Лепциг" занимает 11-е место в чемпионате Германии.
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20