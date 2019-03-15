Экс-тренер "Спартака" назвал причины вылета "Краснодара" и "Зенита" из Лиги Европы

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо назвал причины вылета "Краснодара" и "Зенита" из Лиги Европы.

"Краснодар" в последний момент упустил отличный шанс пройти дальше. Поражение на последней минуте - большое разочарование. Это могло случиться потому, что у "Краснодара" нет опыта игры в еврокубках. Что касается "Зенита", то команде не хватало жёсткости. Они проигрывали единоборства, играя в них очень мягко. Казалось, что ничего не получалось. При этом я считаю, что "Зенит" проиграл противостояние ещё в первом матче", - сказал Рианчо.

Напомним, что "Краснодар" в гостях проиграл "Валенсии" со счётом 1:2, однако дома "быки" были очень близки к камбэку, упустив победу на последней минуте матча.

"Зенит", в свою очередь, потерпел поражения в обоих поединках с "Вильярреалом": на своём поле - 1:3, а на выезде - 1:2.

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