Экс-тренер "Спартака" назвал причины вылета "Краснодара" и "Зенита" из Лиги Европы
Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо назвал причины вылета "Краснодара" и "Зенита" из Лиги Европы.
"Краснодар" в последний момент упустил отличный шанс пройти дальше. Поражение на последней минуте - большое разочарование. Это могло случиться потому, что у "Краснодара" нет опыта игры в еврокубках. Что касается "Зенита", то команде не хватало жёсткости. Они проигрывали единоборства, играя в них очень мягко. Казалось, что ничего не получалось. При этом я считаю, что "Зенит" проиграл противостояние ещё в первом матче", - сказал Рианчо.
Напомним, что "Краснодар" в гостях проиграл "Валенсии" со счётом 1:2, однако дома "быки" были очень близки к камбэку, упустив победу на последней минуте матча.
"Зенит", в свою очередь, потерпел поражения в обоих поединках с "Вильярреалом": на своём поле - 1:3, а на выезде - 1:2.
Не пропустите: Выступление российских клубов в Лиге Европы за последние 10 лет: опубликована статистика. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Конфликт ПСЖ и Рабьо: появились новые данные
-
"Краснодар" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы
-
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето
-
Выступление российских клубов в Лиге Европы за последние 10 лет: опубликована статистика
-
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
ПСЖ принял важное решение по будущему Тухеля
-
Тренер "Краснодара" рассказал о травме Ари
-
Дешам разочарован выступлением французских команд в Лиге Чемпионов
-
1
"Милан" выигрывает у европейских грандов борьбу за аргентинского таланта
-
Девушка дня: Джейд Лебёф - дочь победителя ЧМ-1998 и Евро-2000 Франка Лебёфа
-
1
Иско прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"
-
Конфликт ПСЖ и Рабьо: появились новые данные
-
Агент Бэйла сделал громкое заявление об уровне игры футболиста
-
Экс-тренер "Спартака" назвал причины вылета "Краснодара" и "Зенита" из Лиги Европы
-
Защитник "Зенита" получил разрыв крестообразной связки колена
-
"Краснодар" обратился к болельщикам после вылета из Лиги Европы
-
"Скудетто нам уже не светит": Анчелотти рассказал о целях "Наполи" на остаток сезона
-
Жиру повторил уникальное достижение 1980-х годов
-
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы начнётся в 15:00 мск
-
Черышев высказался о вылете "Краснодара" из Лиги Европы
-
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью на лето
-
Впервые за 48 лет шесть английских команд пробились в 1/4 финала еврокубковых турниров
-
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Чемпионов начнётся в 14:00 мск
-
В Хорватии футболиста удалили с поля за празднование гола жестом Симеоне и Роналду
-
Выступление российских клубов в Лиге Европы за последние 10 лет: опубликована статистика
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11