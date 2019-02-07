Экс-тренер "Спартака" ответил на критику со стороны главного врача "красно-белых"

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Экс-тренер "Спартака" ответил на критику со стороны главного врача "красно-белых"
Экс-тренер "Спартака" Джорджо Д’Урбано прокомментировал высказывание нынешнего руководителя медицинского департамента "красно-белых" Михаила Вартапетова, который ранее обвинил в большом количестве травм бывший тренерский штаб команды во главе с Массимо Каррерой.

"Слышать такое спустя год довольно странно. Еще более странно, что человек так хорошо знает нагрузки различных групп мышц, хотя я ни разу не видел его в зале во время тренировок. И, будучи главой медицинского департамента, он ни разу не спросил у меня про программы тренировок.

Как, интересно, он объяснит разрывы крестообразных связок у Жиго и Ещенко в этом сезоне? Похоже, в «Спартаке» споры не закончатся никогда. И самая большая проблема — отсутствие у людей способности к самокритике и постоянное обвинение других", - приводят слова Д’Урбано российские СМИ.

Напомним, что в данный момент в лазарете "Спартака" находятся вратарь Сергей Ребров, защитники Самуэль Жиго и Андрей Ещенко, а также полузащитник Лоренцо Мельгарехо. Также по ходу сезона проблемы со здоровьем возникали у Сальваторе Боккетти, Фернандо, Романа Зобнина, Зе Луиша и Луиса Адриано.

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