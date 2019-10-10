Экс-тренер "Спартака" Пилипчук может возглавить команду из ФНЛ

Теги спартак москвароман пилипчук

Экс-тренер "Спартака" Пилипчук может возглавить команду из ФНЛ

Будущее бывшего тренера московского "Спартака" Романа Пилипчука остаётся неопределённым. 

Накануне российские СМИ сообщали о возвращении 52-летнего специалиста в столичный клуб.

Сам Пилипчук сегодня эту информацию опроверг.

"Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе "Спартака". Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со "Спартаком". Завтра я улетаю домой", - сказал экс-помощник Массимо Карреры.

Не исключено, что такое заявление Пилипчука связано с другим вариантом продолжения карьеры. По данным РБК, его приглашает на пост главного тренера неназванный клуб ФНЛ.

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