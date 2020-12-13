Экс-тренер "Спартака" прокомментировал арест Промеса

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо отреагировал на арест хавбека "Аякса" Квинси Промеса.

"Это большая неожиданность! Квинси - замечательный человек, всегда вёл себя правильно, с хорошими манерами и хорошим характером. Для меня эта новость стала большим сюрпризом. Он всегда вел себя образцово. Мне сложно в это поверить!

Необходимо понять причины и аргументы следствия. Важно знать обоснования всему этому. Я уверен, что всему этому есть оправдание. Может, он защищал свою семью", - приводит слова Рианчо "Чемпионат".

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Рианчо был и.о. тренера команды в 2018 году.

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