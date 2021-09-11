Экс-тренер "Спартака" рассказал, почему Кокорин и Урунов не заиграли в команде
Фото твиттер "Фиорентины"
Бывший тренер московского "Спартака" Андреас Хинкель, входивший в штаб Доменико Тедеско, назвал причины провала форварда Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова в составе "красно-белых".
"У нас на момент их прихода была боевая команда с огромной конкуренцией. Покажут они уровень или нет, зависело от их формы. В каком-то смысле ребятам не повезло.
Кокорин получал травму, как раз когда появлялась возможность себя показать. Мы просто-напросто не смогли встроить его в команду. Посмотрите, сколько игр он пропустил за первые недели. Но Александр, безусловно, очень качественный игрок. Когда был на поле, старался максимально помочь команде. На тренировках выкладывался в полную силу - не было такого, чтобы мы с Доменико были недовольны им на тренировке.
Урунов - молодой талант. Но тут чуть иная ситуация: легионерские места в команде были ограничены. И Остон тоже получал повреждения и долго восстанавливался. Ему было не так важно играть в каждом матче - мы могли вовлекать его постепенно. Но из-за лимита мы попросту не могли использовать Урунова здесь и сейчас. Раскрыть его потенциал было тяжело", - объяснил Хинкель.
В январе 2021 года "Спартак" продал Кокорина "Фиорентине", а Урунова уже дважды брала в аренду "Уфа".
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