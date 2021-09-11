Экс-тренер "Спартака" рассказал, почему Кокорин и Урунов не заиграли в команде

Теги спартак москваостон уруновалександр кокоринандреас хинкель

Экс-тренер "Спартака" рассказал, почему Кокорин и Урунов не заиграли в команде

Фото твиттер "Фиорентины"

Бывший тренер московского "Спартака" Андреас Хинкель, входивший в штаб Доменико Тедеско, назвал причины провала форварда Александра Кокорина и полузащитника Остона Урунова в составе "красно-белых".

"У нас на момент их прихода была боевая команда с огромной конкуренцией. Покажут они уровень или нет, зависело от их формы. В каком-то смысле ребятам не повезло.

Кокорин получал травму, как раз когда появлялась возможность себя показать. Мы просто-напросто не смогли встроить его в команду. Посмотрите, сколько игр он пропустил за первые недели. Но Александр, безусловно, очень качественный игрок. Когда был на поле, старался максимально помочь команде. На тренировках выкладывался в полную силу - не было такого, чтобы мы с Доменико были недовольны им на тренировке.

Урунов - молодой талант. Но тут чуть иная ситуация: легионерские места в команде были ограничены. И Остон тоже получал повреждения и долго восстанавливался. Ему было не так важно играть в каждом матче - мы могли вовлекать его постепенно. Но из-за лимита мы попросту не могли использовать Урунова здесь и сейчас. Раскрыть его потенциал было тяжело", - объяснил Хинкель.

В январе 2021 года "Спартак" продал Кокорина "Фиорентине", а Урунова уже дважды брала в аренду "Уфа".

Не пропустите: Кокорин рассказал о том, что его удивило в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас"

Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов