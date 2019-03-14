Экс-тренер "Спартака" сделал прогноз на выступление российских команд в Лиге Европы

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо сделал прогноз на выступление российских команд в Лиге Европы.

Напомним, что "Зенит" в первом домашнем матче проиграл "Вильярреалу" со счётом 1:3, а "Краснодар" в гостевом поединке уступил "Валенсии" - 1:2.

"Я считаю, что в 1/4 финала пройдут "Краснодар" и "Вильярреал". Хотя "Валенсия" и "Зенит" - это две классные команды с отличными специалистами во главе, поэтому в ответных матчах может произойти всё что угодно", - сказал Рианчо.

Напомним, что ответные матчи 1/8 финала ЛЕ российские команды проведут сегодня, 14 марта. "Краснодар" сыграет с "Валенсией" в 20:55 мск, а "Зенит" с "Вильярреалом" - в 23:00 мск.

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