Экс-тренер "Спартака" спрогнозировал исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ

Теги рауль рианчозенит санкт-петербургкраснодарспартак москварпл

Экс-тренер "Спартака" спрогнозировал исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

"На мой взгляд, титул разыграют "Краснодар" и "Зенит". У этих клубов лучший потенциал для борьбы за золото и самые сильные составы, способные выдержать эту борьбу до самого финиша", - сказал Рианчо.

По итогам 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков. Далее расположились "Краснодар" (35), ЦСКА (33), "Спартак" (32) и "Локомотив" (32).

Не пропустите: Экс-тренер "Спартака" сделал прогноз на выступление российских команд в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
8 Ахмат Ахмат 19 24
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
10 Урал Урал 19 23
11 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 19 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов