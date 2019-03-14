Экс-тренер "Спартака" спрогнозировал исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.

"На мой взгляд, титул разыграют "Краснодар" и "Зенит". У этих клубов лучший потенциал для борьбы за золото и самые сильные составы, способные выдержать эту борьбу до самого финиша", - сказал Рианчо.

По итогам 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков. Далее расположились "Краснодар" (35), ЦСКА (33), "Спартак" (32) и "Локомотив" (32).

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