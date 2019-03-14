Экс-тренер "Спартака" спрогнозировал исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ
Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше российской Премьер-лиги.
"На мой взгляд, титул разыграют "Краснодар" и "Зенит". У этих клубов лучший потенциал для борьбы за золото и самые сильные составы, способные выдержать эту борьбу до самого финиша", - сказал Рианчо.
По итогам 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков. Далее расположились "Краснодар" (35), ЦСКА (33), "Спартак" (32) и "Локомотив" (32).
Не пропустите: Экс-тренер "Спартака" сделал прогноз на выступление российских команд в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу
-
Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации
-
Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира
-
В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом
-
Роналду и Месси поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле
-
Пике: "Я могу заменить Суареса в нападении"
-
Президент "Зенита" Медведев провёл встречу с Бартомеу
-
Неймару грозит наказание от УЕФА: названы сроки возможной дисквалификации
-
Месси поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Анчелотти оценил игру Роналду в матче с "Атлетико"
-
Беккенбауэр назвал тренера, которого хочет видеть во главе "Баварии"
-
Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира
-
Экс-тренер "Спартака" спрогнозировал исход чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ
-
1
Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%
-
СМИ узнали характер травмы Усмана Дембеле
-
"Манчестер Сити" не может договориться о продлении контракта с основным игроком
-
Садио Мане установил клубный рекорд "Ливерпуля"
-
2
Месси высказался о победе над "Лионом" в Лиге Чемпионов
-
Экс-тренер "Спартака" сделал прогноз на выступление российских команд в Лиге Европы
-
Девушка дня: Тейлор Уорд - новая пассия нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро
-
Нойер сыграл 100-й матч в ЛЧ, только пять вратарей провели больше игр в турнире
-
6
Президент "Лиона" раскритиковал работу системы VAR в матче с "Барселоной"
-
В доску свой. Как Даниеле Де Росси стал навсегда ассоциироваться с родным Римом
-
Впервые с 2008 года "Реал" и "Бавария" одновременно не пробились в 1/4 финала Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11