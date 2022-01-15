Экс-тренер "Спартака" Витория получил предложение из Саудовской Аравии

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Бывший главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может возглавить "Аль-Фатех", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, клуб из Саудовской Аравии предложил наставнику контракт на 2,5 года.

Стоит отметить, что португалец уже работал с января 2019 по декабрь 2020 года в саудовском клубе "Аль-Наср".

С мая по декабрь 2021-го Витория тренировал "Спартак". "Красно-белые" уволили его после завершения первой части сезона.

Не пропустите: Витория не имеет права комментировать свой уход из "Спартака". | http://soccernews.ru