Экс-тренер "Спартака" возглавил "Арарат-Армению"

Фото фейсбук "Арарат-Армении"

Россиянин Дмитрий Гунько назначен на пост главного тренера "Арарата-Армении", сообщает пресс-служба клуба в фейсбуке.

Стороны заключили контракт, условия которого пока не разглашаются.

45-летний наставник ранее возглавлял "Спартак", "Химки" и "Ноа".

"Арарат-Армения" в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в чемпионате Армении.

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