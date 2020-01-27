Экс-тренер "Спартака" возглавил "Химки"

Новым главным тренером "Химок" назначен Сергей Юран, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист присоединится к команде в ближайшее время. В данный момент "Химки" проводят сбор в Турции.

Стоит отметить, что Юран ранее уже тренировал подмосковный клуб в 2008 году.

50-летний Юран ранее работал в тренерском штабе "Спартака", а затем возглавлял "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, "Шинник", астанинский "Локомотив", азербайджанский "Симург", "Сибирь", "Балтику", армянскую "Мику" и "Зоркий".

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