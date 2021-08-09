Экс-тренер "Спартака" возглавил сборную Швейцарии
Фото твиттер сборной Швейцарии
Швейцарский футбольный союз объявил имя нового главного тренера национальной сборной.
Команду возглавил Мурат Якин, который сменил на этом посту ушедшего в "Бордо" Владимира Петковича.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до марта 2022 года.
46-летний Якин известен по работе в московском "Спартаке" в сезоне 2014/15.
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