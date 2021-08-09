Экс-тренер "Спартака" возглавил сборную Швейцарии

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Экс-тренер "Спартака" возглавил сборную Швейцарии

Фото твиттер сборной Швейцарии

Швейцарский футбольный союз объявил имя нового главного тренера национальной сборной.

Команду возглавил Мурат Якин, который сменил на этом посту ушедшего в "Бордо" Владимира Петковича.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до марта 2022 года.

46-летний Якин известен по работе в московском "Спартаке" в сезоне 2014/15.

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