Экс-тренер "Спартака" возглавит сборную Швейцарии

Фото: твиттер "Спартака"

Экс-тренер "Спартака" Мурат Якин близок к назначению в сборную Швейцарии, сообщает Blick.

46-летний специалист заменит Владимира Петковича, который покинул сборную после Евро-2020.

Якин известен в России по работе в "Спартаке" (2014-2015 годы). Также он возглавлял "Тун", "Базель", "Грассхоппер" и "Сьон".

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