Экс-тренер "Спартака" высказался об интересе "Милана" к Промесу

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Экс-тренер "Спартака" высказался об интересе "Милана" к Промесу

Бывший тренер "Спартака" Андрей Чернышов высказался об интересе "Милана" к лидеру "красно-белых" Квинси Промесу.

"Моё мнение, если есть хорошее предложение для клуба и игрока, то есть смысл продавать игрока, а самому футболисту принять предложение, тем более, если оно исходит из ведущих европейских чемпионатов. Промес кандидат в сборную и для его роста будет лучше перейти в ведущий европейский чемпионат. Приятно, что такой клуб как "Милан" проявляет интерес к Промесу, но в то же время все эти разговоры могут отвлекать игрока. Он должен сам решать, что делать и тогда снова выйдет на свой хороший уровень" - сказал Чернышов.

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