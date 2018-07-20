Экс-тренер "Тоттенхэма" назвал фаворитов следующего сезона в АПЛ

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Экс-тренер "Тоттенхэма" назвал фаворитов следующего сезона в АПЛ

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп считает, что бороться за чемпионство в Премьер-лиге в следующем сезоне будут "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

"Манчестер Сити" является фаворитом сезоне, но мне кажется, что "Ливерпуль" будет бороться с ними до конца. Они сумели купить тех игроков, которых им не хватало ранее. Уверен, что "Ливерпуль" будет претендентом на чемпионство.

Что касается четверку сильнейших, то в нее должны попасть "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". А вот "Арсенал" и "Челси" могут вновь закончить сезон на 5-6 местах, если существенно не усилятся", - цитирует Реднаппа talkSPORT.

Напомним, что этим летом "Ливерпуль" купил игроков на 180 миллионов евро, а "Манчестер Сити" пока что потратил на усиление состава 70 миллионов.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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