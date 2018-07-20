Экс-тренер "Тоттенхэма" назвал фаворитов следующего сезона в АПЛ

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп считает, что бороться за чемпионство в Премьер-лиге в следующем сезоне будут "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

"Манчестер Сити" является фаворитом сезоне, но мне кажется, что "Ливерпуль" будет бороться с ними до конца. Они сумели купить тех игроков, которых им не хватало ранее. Уверен, что "Ливерпуль" будет претендентом на чемпионство.

Что касается четверку сильнейших, то в нее должны попасть "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". А вот "Арсенал" и "Челси" могут вновь закончить сезон на 5-6 местах, если существенно не усилятся", - цитирует Реднаппа talkSPORT.

Напомним, что этим летом "Ливерпуль" купил игроков на 180 миллионов евро, а "Манчестер Сити" пока что потратил на усиление состава 70 миллионов.

Не пропустите: Бразильский хавбек близок к переходу в "Эвертон" за 56 миллионов евро. | http://soccernews.ru