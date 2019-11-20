Экс-тренер "Тоттенхэма" Реднапп назвал виновных в увольнении Почеттино

Экс-тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп рассказал, что думает об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера. Специалист считает, что в этом виноваты футболисты клуба.



"Все говорят, что футболисты обожают Почеттино. Однако, если они так его любят, могли ы играть лучше. Именно они довели его до увольнения. Игроки выступали недостаточно хорошо, именно поэтому Почеттино уволили", - сказал Реднапп.



Ранее стало известно, что новым тренером клуба назначен 56-летний Жозе Моуринью. Его контракт рассчитан до 2023 года.

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