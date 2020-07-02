Экс-тренер тульского "Арсенала" Черевченко выступил с заявлением после своей отставки

Теги арсенал тулаигорь черевченко

Экс-тренер тульского "Арсенала" Черевченко выступил с заявлением после своей отставки

Экс-тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко попрощался с болельщиками команды.

Напомним, специалист покинул команду после поражения от "Ахмата" (1:3) в матче 25-го тура РПЛ.

"Мое время в "Арсенале" подошло к концу. Это были очень интересные полтора года работы в Туле. Спасибо вам, дорогие болельщики! Вы всегда горячо поддерживали нас. И не только в дни побед, но, что особенно ценно, в непростые моменты, которые бывают у любой команды. На тульском стадионе потрясающая атмосфера, она дает дополнительные силы.

Отдельно хочу поблагодарить губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за всестороннюю поддержку "Арсенала". Без его участия нам не удалось бы добиться высоких результатов в РПЛ и Кубке России. Впервые в истории "Арсенал" сыграл в квалификации Лиги Европы. Я также хотел бы поблагодарить за сотрудничество работников клуба и тренировочной базы, мы вместе работали на результат. Хочу пожелать "Арсеналу" побед в следующих турах", - цитирует игрока "Матч ТВ".

4 июля тульский "Арсенал" встретится с "Динамо". Начало - в 16:30 (мск).

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