Экс-тренер "Вердера" Скрипник возглавил луганскую "Зарю"

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Экс-тренер "Вердера" Скрипник возглавил луганскую "Зарю"

Луганскую "Зарю" возглавил 49-летний украинский специалист Виктор Скрипник. Об этом клуб написал на своем сайте.

Контракт тренера рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Скрипник возглавлял немецкий "Вердер". До 2013 года он тренировал юношескую команду, а 25 октября 2014 года стал главным тренером основной команды. Также специалист После тренировал "Ригу", выиграв с ней в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Латвии.

В минувшем сезоне УПЛ "Заря" заняла 5 место из 6-ти, набрав 43 очка.

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