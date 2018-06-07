Экс-тренер "Вильярреала" возглавил итальянский клуб

Теги удинезе

Экс-тренер "Вильярреала" возглавил итальянский клуб

Новым главным тренером "Удинезе" назначен испанец Хулио Веласкес, сообщает официальный сайт клуба.

Условия личного контракта наставника с итальянским клубом не разглашаются.

Ранее 36-летний Веласкес тренировал "Вильярреал", "Мурсию" и "Белененсеш".

Не пропустите: "Ювентус" намерен перехватить игрока у "Интера". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Официально: Кейн продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов