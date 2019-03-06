Экс-тренер вратарей "Рубина" перебрался в "Ростов"
Сегодня, 7 марта, бывший тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов перешел в "Ростов". Об этом сообщил президент команды Арташес Арутюнянц.
"Я рад приветствовать Виталия Витальевича в «Ростове». Мы с ним давно знакомы, у нас очень хорошие отношения, это настоящий профессионал своего дела, который безусловно усилит наш тренерский штаб", - сказал Арутюнянц.
Напомним, вчера, 6 марта, Кафанов покинул команду после 13 лет работы в "Рубине".
А еще: Тренер вратарей "Рубина" покинул клуб после 13 лет работы| http://soccernews.ru
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