Экс-тренер "Вулверхэмптона" отказал "Тоттенхэму". Его выбор оказался неожиданным

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Экс-тренер "Вулверхэмптона" отказал "Тоттенхэму". Его выбор оказался неожиданным

Фото: инстаграм Нуну Эшпириту Санту/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту отказал "Тоттенхэму" и принял решение возглавить "Фенербахче", сообщает Radyo Gol.

По сведениям источника, английский клуб вел переговоры с Нуну в течение некоторого времени, но получил отказ. Стоит отметить, что "Тоттенхэму" отказали уже девять тренеров.

47-летний Нуну тренировал "Вулверхэмптон" с 2017 по 2021 годы. Ранее он работал с "Риу Аве", "Валенсией" и "Порту". В бытность футболистом португалец на протяжении двух лет выступал за московское "Динамо".

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