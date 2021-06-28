Экс-тренер "Вулверхэмптона" отказал "Тоттенхэму". Его выбор оказался неожиданным
Фото: инстаграм Нуну Эшпириту Санту/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту отказал "Тоттенхэму" и принял решение возглавить "Фенербахче", сообщает Radyo Gol.
По сведениям источника, английский клуб вел переговоры с Нуну в течение некоторого времени, но получил отказ. Стоит отметить, что "Тоттенхэму" отказали уже девять тренеров.
47-летний Нуну тренировал "Вулверхэмптон" с 2017 по 2021 годы. Ранее он работал с "Риу Аве", "Валенсией" и "Порту". В бытность футболистом португалец на протяжении двух лет выступал за московское "Динамо".
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