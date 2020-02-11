Экс-тренер "Ювентуса": "Если Гвардиола покинет "Манчестер Сити", то возглавит "Юве"

Теги манчестер ситиювентусхосеп гвардиола

Экс-тренер "Ювентуса": "Если Гвардиола покинет "Манчестер Сити", то возглавит "Юве"
Бывший главный тренер "Ювентуса" Луиджи Майфреди выразил мнением, что новым наставником туринского клуба может стать Хосеп Гвардиола, который сейчас тренирует "Манчестер Сити".

"Если Гвардиола покинет "Манчестер Сити", то без сомнений возглавит "Ювентус". В Турине хотели видеть его в команде еще год назад. Но тогда этого не произошло, так как Пеп связан договором с английским клубом. Нет ничего удивительного в том, что его вновь связывают с "Юве", - приводит слова Майфреди TuttoJuve.

Напомним, что контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Сарри провёл встречу с президентом "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако"

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов