Экс-тренер "Ювентуса": "Если Гвардиола покинет "Манчестер Сити", то возглавит "Юве"
Бывший главный тренер "Ювентуса" Луиджи Майфреди выразил мнением, что новым наставником туринского клуба может стать Хосеп Гвардиола, который сейчас тренирует "Манчестер Сити".
"Если Гвардиола покинет "Манчестер Сити", то без сомнений возглавит "Ювентус". В Турине хотели видеть его в команде еще год назад. Но тогда этого не произошло, так как Пеп связан договором с английским клубом. Нет ничего удивительного в том, что его вновь связывают с "Юве", - приводит слова Майфреди TuttoJuve.
Напомним, что контракт Гвардиолы с "Манчестер Сити" действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18