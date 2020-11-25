Экс-тренер "Зенита" Дик Адвокат оценил уровень чемпионата России
Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат, ранее тренировавший "Зенит", поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
"Да, российские клубы не очень хорошо выступают в еврокубках сейчас, но не скажу, что уровень чемпионата ухудшился. На мой взгляд, здесь стало больше молодых игроков. Возможно, это сказывается на результатах", - приводят слова Адвоката российские СМИ.
26 ноября "Фейеноорд" сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
Адвокат тренировал "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Под его руководством петербургский клуб становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
Не пропустите: Умер Диего Марадона. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Кандидат в президенты "Барселоны": "Неймар не входит даже не в топ-30 лучших игроков в Европе"
-
В Аргентине объявили 3-дневный траур в связи со смертью Марадоны
-
Лучшие голы и игровые действия легендарного Диего Марадоны: видео
-
14 голов: "Динамо" и "Чертаново" провели самый результативный матч в истории чемпионата России
-
"Спартак": "Было честью играть против легенды Марадоны"
-
Роналду отреагировал на известие о смерти Марадоны
-
"Барселона" и "Реал" выступили с заявлениями о смерти Марадоны
-
Экс-тренер "Зенита" Дик Адвокат оценил уровень чемпионата России
-
"Сыграем вместе на небесах". Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны
-
Карпин отреагировал на известие о смерти Марадоны
-
"Зенит" отреагировал на смерть Марадоны
-
Украине засчитали поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций
-
Боярский - об игроках "Зенита": "Они устали, у них был, мать твою, перелет. А как мужики воевали?"
-
"Парма" переиграла "Козенцу" в матче Кубка Италии
-
1
Умер Диего Марадона
-
Главный тренер "Сочи" признался, что не хотел отпускать Кокорина
-
Орлов вступился за главного тренера "Зенита" Сергея Семака
-
Федун рассказал, рассматривают ли в клубе возможность не отпускать игроков в сборную России
-
Губерниев оценил перспективы Черчесова в сборной России
-
Шнякин прокомментировал ситуацию с ЦСКА и Черчесовым
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0