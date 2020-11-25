Экс-тренер "Зенита" Дик Адвокат оценил уровень чемпионата России

Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат, ранее тренировавший "Зенит", поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

"Да, российские клубы не очень хорошо выступают в еврокубках сейчас, но не скажу, что уровень чемпионата ухудшился. На мой взгляд, здесь стало больше молодых игроков. Возможно, это сказывается на результатах", - приводят слова Адвоката российские СМИ.

26 ноября "Фейеноорд" сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

Адвокат тренировал "Зенит" с 2006 по 2009 годы. Под его руководством петербургский клуб становился чемпионом и обладателем Суперкубка России, завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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