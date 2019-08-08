Экс-тренер "Зенита" может возглавить киевское "Динамо"
Киевское "Динамо" проявляет интерес к румынскому наставнику Мирче Луческу, сообщает Gazeta Sporturilor.
По сведениям издания, украинский клуб сделал предложение специалисту, который в данный момент является безработным. Ожидается, что Луческу прилетит в Киев и будет присутствовать на матче 3-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер", который состоится 10 августа.
74-летний Луческу ранее тренировал такие известные клубы, как "Динамо" (Бухарест), "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер", "Зенит" и сборную Турции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|2
|6
|2
|Динамо Киев
|2
|6
|3
|Колос Ковалёвка
|2
|6
|4
|Dnipro-1
|2
|4
|5
|Заря Луганск
|2
|4
|6
|Львов
|2
|3
|7
|Десна Чернигов
|2
|3
|8
|Мариуполь
|2
|3
|9
|Александрия
|2
|0
|10
|Олимпик Донецк
|2
|0
|11
|Ворскла
|2
|0
|12
|Карпаты Львов
|2
|0