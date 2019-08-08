Экс-тренер "Зенита" может возглавить киевское "Динамо"

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Экс-тренер "Зенита" может возглавить киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" проявляет интерес к румынскому наставнику Мирче Луческу, сообщает Gazeta Sporturilor.

По сведениям издания, украинский клуб сделал предложение специалисту, который в данный момент является безработным. Ожидается, что Луческу прилетит в Киев и будет присутствовать на матче 3-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер", который состоится 10 августа.

74-летний Луческу ранее тренировал такие известные клубы, как "Динамо" (Бухарест), "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтер", "Зенит" и сборную Турции.

Не пропустите: "Брюгге" победил киевское "Динамо" в квалификации Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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