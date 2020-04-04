Экс-тренер "Зенита" может возглавить "Милан"

Теги миланлучано спаллеттистефано пиолиральф рангникзенит санкт-петербург

Экс-тренер "Зенита" может возглавить "Милан"

"Милан" продолжает поиск нового главного тренера, который по окончании нынешнего сезона сменит Стефано Пиоли.

Ранее "россонери" вели переговоры с немецким специалистом Ральфом Рангником, однако договориться с ним не удалось.

В связи с этим, как сообщает Corriere dello Sport, клуб переключил внимание на Лучано Спаллетти, который сейчас является безработным.

61-летний наставник известен по работе в "Зените", "Роме" и "Интере".

"Милан" по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: "Милан" возобновил интерес к Ракитичу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В "Барселоне" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов