Экс-тренер "Зенита" может возглавить "Милан"

"Милан" продолжает поиск нового главного тренера, который по окончании нынешнего сезона сменит Стефано Пиоли.

Ранее "россонери" вели переговоры с немецким специалистом Ральфом Рангником, однако договориться с ним не удалось.

В связи с этим, как сообщает Corriere dello Sport, клуб переключил внимание на Лучано Спаллетти, который сейчас является безработным.

61-летний наставник известен по работе в "Зените", "Роме" и "Интере".

"Милан" по итогам 26 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Не пропустите: "Милан" возобновил интерес к Ракитичу. | http://soccernews.ru