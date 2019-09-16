Экс-тренер "Зенита" может возглавить "Монако"

Новым главным тренером "Монако" может стать Лучано Спаллетти, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство монегасков рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Леонарду Жардиму, под руководством которого команда неудачно начала сезон.

60-летний Спаллетти в конце прошлого сезона был уволен с поста главного тренера "Интера", но его контракт с миланским клубом действителен до лета 2021 года и наставник получает зарплату в размере 4,5 миллионов евро в год.

В данный момент "Монако" занимает 19-е место в чемпионате Франции, не одержав ни одной победы в пяти матчах.

Напомним, что ранее Спаллетти возглавлял петербургский "Зенит".

Не пропустите: Аллегри отказал "Монако" ради топ-клуба. | http://soccernews.ru