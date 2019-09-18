Экс-тренер "Зенита" назвал Дзюбу королем России

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Экс-тренер "Зенита" назвал Дзюбу королем России

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Андре Виллаш-Боаш оценил игру клуба в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом" (1:1).

"Главная звезда в нынешнем составе? О, мне многие нравятся. Дзюба стал настоящим королем России (смеется), Барриос выглядит очень хорошо. По матчу с "Лионом" отметил бы еще Лунева. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата", - приводят слова Виллаш-Боаша российские СМИ.

31-летний Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Всего форвард провел за клуб из Санкт-Петербурга 150 матчей во всех турнирах, в которых забил 57 голов и отдал 42 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба рассказал о встрече с экс-тренером клуба Андре Виллаш-Боашем. | http://soccernews.ru
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